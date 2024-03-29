Болтинцева Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болтинцев Владимир Семенович
Рождение ребёнка
11.04.1961
Сын: Болтинцев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Болтинцев Владимир Семенович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
2015