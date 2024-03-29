Болтинцева Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолтинцева Тамара Александровна

Болтинцева Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черницов Александр Яковлевич

Мать: Черницова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болтинцев Владимир Семенович

Рождение ребёнка
11.04.1961

Сын: Болтинцев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Болтинцев Владимир Семенович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.