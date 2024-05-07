Антошин (Иванов) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Иванов-Антошин (Иванов) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна
Дочь: Иванов-Антошин (Иванова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна
Сын: Антошин (Иванов) Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна
Дочь: Иванова-Антошина (Иванова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна
Сын: Антошин (Иванов) Иоанн(Иван) Михайлович
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна
Сын: Антошин (Иванов) Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна
Сын: Антошин (Иванов) Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна