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Антошин (Иванов) Михаил Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1883 ст.

Жена: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.08.1884 ст.

Сын: Иванов-Антошин (Иванов) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Иванов-Антошин (Иванова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1887 ст.

Сын: Антошин (Иванов) Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.

Дочь: Иванова-Антошина (Иванова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1891 ст.

Сын: Антошин (Иванов) Иоанн(Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1892 ст.

Сын: Антошин (Иванов) Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1894 ст.

Сын: Антошин (Иванов) Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Григорьева-Масленцева (Стефанова) Евдокия Клементьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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