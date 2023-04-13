Кислинская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кислинский Гавриил Алексеевич
Отец ребёнка: Кислинский Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
11.11.1879
Сын: Кислинский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кислинский Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно