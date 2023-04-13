Кислинская Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кислинский Гавриил Алексеевич

Отец ребёнка: Кислинский Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
11.11.1879

Сын: Кислинский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кислинский Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Алексей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно