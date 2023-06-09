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Пищальникова Агрипина Матвеева

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.06.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1847 ст.

Отец: Суслов Матвей Стефанов

Мать: Суслова Фекла Стефанова

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.85 д.55а л.824 об.-825
Бракосочетание
15.01.1868 ст.

Муж: Пищальников Николай Ефимов

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.153 д.90 л.737 об.-738 первый брак
Рождение ребёнка
08.03.1873 ст.

Дочь: Красотина Дария Николаева

Отец ребёнка: Пищальников Николай Ефимов

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.160 л.198 об.-199
Смерть
Неизвестно