Пищальникова Агрипина Матвеева
Место рождения
Дата рождения18.06.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.06.1847 ст.
Отец: Суслов Матвей Стефанов
Мать: Суслова Фекла Стефанова
ГАРТ Ф.7 оп.85 д.55а л.824 об.-825
Бракосочетание
15.01.1868 ст.
ГАРТ Ф.4 оп.153 д.90 л.737 об.-738 первый брак
Рождение ребёнка
08.03.1873 ст.
Дочь: Красотина Дария Николаева
Отец ребёнка: Пищальников Николай Ефимов
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.160 л.198 об.-199
Смерть
Неизвестно