Николай Никонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Никонов

Николай Никонов

avatar

Место рождения

Станиги

Дата рождения

1776

Дата смерти

19.11.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
05.11.1799

Жена: Марфа (Фёдорова)

г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1803

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)

Рождение ребёнка
05.07.1808

Сын: Афанасий Николаев

Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)

Рождение ребёнка
31.08.1819

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)

Смерть
19.11.1821
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акилина Николаева

Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close