Николай Никонов
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти19.11.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1799
Жена: Марфа (Фёдорова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.06.1803
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)
Рождение ребёнка
05.07.1808
Сын: Афанасий Николаев
Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)
Рождение ребёнка
31.08.1819
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)
Смерть
19.11.1821
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акилина Николаева
Мать ребёнка: Марфа (Фёдорова)