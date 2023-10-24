Фаттахов Гилажетдин Фаттахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахов Гилажетдин Фаттахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Зайнетдинов Фаттахетдин

Мать: Зайнетдинова Шамсениса

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Минхажетдин Гыйлажетдинович

Мать ребёнка: Зайнутдинова Шамсенахар Хасановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гилязова Нажия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Фаттахов Фатыйх

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1931

Дочь: Салахутдинова Халида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Файзуллина Накия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Фаттахов Фарид

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.11.1980
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