Фаттахов Гилажетдин Фаттахетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти02.11.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Зайнетдинов Фаттахетдин
Мать: Зайнетдинова Шамсениса
Рождение ребёнка
01.01.1919
Сын: Минхажетдин Гыйлажетдинович
Мать ребёнка: Зайнутдинова Шамсенахар Хасановна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гилязова Нажия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Фаттахов Фатыйх
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1931
Дочь: Салахутдинова Халида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Файзуллина Накия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Фаттахов Фарид
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.11.1980