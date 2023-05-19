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(Митрофанова) Варвара Семенова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

06.05.1915

Дата смерти

13.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915

Отец: Митрофанов Семен Семенов

Мать: Митрофанова Анна Федорова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
09.05.1915
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
13.07.1915