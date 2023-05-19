Митрофанова (Орлова) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Орлова) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Орлов Федор Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Митрофанов Семен Семенов

Рождение ребёнка
03.07.1903

Дочь: Ульяна Семенова

Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
08.09.1906

Сын: Митрофанов Иоаким Семенов

Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.06.1908

Сын: Митрофанов Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.12.1911

Сын: Митрофанов Николай Семенов

Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.05.1915

Дочь: Варвара Семенова

Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно