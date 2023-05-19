Митрофанова (Орлова) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Орлов Федор Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1900
Рождение ребёнка
03.07.1903
Дочь: Ульяна Семенова
Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
08.09.1906
Сын: Митрофанов Иоаким Семенов
Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
11.06.1908
Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.12.1911
Сын: Митрофанов Николай Семенов
Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.05.1915
Дочь: Варвара Семенова
Отец ребёнка: Митрофанов Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно