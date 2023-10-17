Штенберг Аврам Хаймович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штенберг Аврам Хаймович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штенберг Марья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1846
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