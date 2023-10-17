Штенберг Аврам Хаймович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штенберг Марья Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1846