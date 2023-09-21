Штенберг Марья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 22.12.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штенберг Аврам Хаймович
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 22.12.1850