Багина Дарья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Багин Иван Иевич
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Иева
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Багин Федор Иевич
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Багин Яков Иевич
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Багин Аверьян Иевич
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хевронья Иева
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Иева
Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно