Багина Дарья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багина Дарья Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Багин Иван Иевич

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Иева

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Багин Федор Иевич

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Багин Яков Иевич

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Багин Аверьян Иевич

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хевронья Иева

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Иева

Отец ребёнка: Багин Иев Анисифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багин Иев Анисифорович

Смерть
Неизвестно
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