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Виногоров Василий Яковлевич
Виногоров Василий Яковлевич
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1884
Дата смерти
1884
Пол
Мужской
Отец
Виногоров Яков Васильевич
1864 г.р.
Мать
Виногорова (Королёва) Александра Феофилактовна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец:
Виногоров Яков Васильевич
Мать:
Виногорова Александра Феофилактовна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
1884
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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