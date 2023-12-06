Богданов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Антонова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Назарова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богданова Калиста Андреевна

Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Рафаил Андреевич

Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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