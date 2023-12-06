Богданов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Антонова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Назарова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богданова Калиста Андреевна
Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Рафаил Андреевич
Мать ребёнка: Богданова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно