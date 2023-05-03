Григорьев Фрол Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
30.12.1920
Дочь: Агеева Ксения Фроолловна
Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
16.07.1922
Сын: Григорьев Тимофей Фролович
Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
09.01.1925
Дочь: Барановская Анастасия Фроловна
Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Николай Фролович
Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Прасковья Фроловна
Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Александр Фролович
Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна
Смерть
Неизвестно