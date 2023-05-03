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Григорьев Фрол Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Григорьев Яков Семенович

Мать: Григорьева Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
30.12.1920

Дочь: Агеева Ксения Фроолловна

Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
16.07.1922

Сын: Григорьев Тимофей Фролович

Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.01.1925

Дочь: Барановская Анастасия Фроловна

Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Николай Фролович

Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Прасковья Фроловна

Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Александр Фролович

Мать ребёнка: Григорьева Вера Владимировна

Верх-Слюдянка, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно