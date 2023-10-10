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Боровин Александр Васильевич

Место рождения

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Боровин Василий Ксенофонтович

Мать: Боровина Екатерина Стефановна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Боровин Александр Александрович

Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Боровин Василий Александрович

Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Боровин Николай Александрович

Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Сын

Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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