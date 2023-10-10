Боровин Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1920
Сын: Боровин Александр Александрович
Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Боровин Василий Александрович
Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Боровин Николай Александрович
Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровин Сын
Мать ребёнка: Боровина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боровина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно