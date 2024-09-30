Барндык Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1851
Дата смерти05.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1873
Рождение ребёнка
29.08.1876
Мать ребёнка: Барндык (Сарелайнен) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
10.04.1881
Мать ребёнка: Барндык (Сарелайнен) Елизавета Петровна
Смерть
05.04.1916