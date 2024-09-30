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Барндык Иван Матвеевич

Место рождения

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.09.1851

Дата смерти

05.04.1916

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
04.07.1873

Жена: Барндык (Сарелайнен) Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
29.08.1876

Сын: Барндык Андрей Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Сарелайнен) Елизавета Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
10.04.1881

Сын: Барндык Петр Иванович

Мать ребёнка: Барндык (Сарелайнен) Елизавета Петровна

Рудемилли, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
05.04.1916

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