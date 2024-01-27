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Evanikoff Paul Fred

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Иванников Evanikoff Федор Fred Кузьмич

Мать: Evanikoff Eunice (Анна) M (Максимовна)

Смерть
2004
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