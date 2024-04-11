Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дубровина (Хлебодарова) Евгения
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебодаров Василий
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хлебодаров Георгий
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан
Рождение ребёнка
1918
Сын: Хлебодаров Иван
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Хлебодаров Константин Степанович
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Хлебодаров Петр
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан
Рождение ребёнка
12.03.1935
Дочь: Брянская (Хлебодарова) Антонида
Отец ребёнка: Хлебодаров Степан