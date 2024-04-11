Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина (Хлебодарова) Евгения

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебодаров Василий

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебодаров Георгий

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хлебодаров Иван

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хлебодаров Константин Степанович

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хлебодаров Петр

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

Рождение ребёнка
12.03.1935

Дочь: Брянская (Хлебодарова) Антонида

Отец ребёнка: Хлебодаров Степан

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