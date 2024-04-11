Хлебодаров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХлебодаров Степан

Хлебодаров Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дубровина (Хлебодарова) Евгения

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебодаров Василий

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебодаров Георгий

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Рождение ребёнка
1918

Сын: Хлебодаров Иван

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Рождение ребёнка
1921

Сын: Хлебодаров Константин Степанович

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Рождение ребёнка
1925

Сын: Хлебодаров Петр

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Рождение ребёнка
12.03.1935

Дочь: Брянская (Хлебодарова) Антонида

Мать ребёнка: Хлебодарова (Сильверстова) Секлятинья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.