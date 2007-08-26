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Кузнецов Геннадий Александрович

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

22.10.1937

Дата смерти

26.08.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1965 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
06.07.1965

Дочь: Кузнецова Эллеонора Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Анатольевна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Галина Анатольевна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
26.08.2007
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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