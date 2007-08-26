Кузнецов Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения22.10.1937
Дата смерти26.08.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1965
Дочь: Кузнецова Эллеонора Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Анатольевна
Рождение ребёнка
13.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Галина Анатольевна
Смерть
26.08.2007