Нестеров Нестер Григорьевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876 ст.
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Дочь: Нестерова Домна Нестеровна
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Васильевна
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно