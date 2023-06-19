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Нестеров Нестер Григорьевич

Место рождения

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876 ст.

Отец: Нестеров Григорий Нестерович

Мать: Нестерова Александра Яковлевна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Нестерова Татьяна Васильевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Дочь: Нестерова Домна Нестеровна

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Васильевна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Нестеров Пётр Нестерович

Мать ребёнка: Нестерова Татьяна Васильевна

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно