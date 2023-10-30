Нестерова (Юринова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Дочь: Нестерова Домна Нестеровна
Отец ребёнка: Нестеров Нестер Григорьевич
Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Нестеров Нестер Григорьевич
Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно