Нестерова (Юринова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Юринова) Татьяна Васильевна

Место рождения

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Муж: Нестеров Нестер Григорьевич

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Дочь: Нестерова Домна Нестеровна

Отец ребёнка: Нестеров Нестер Григорьевич

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Нестеров Пётр Нестерович

Отец ребёнка: Нестеров Нестер Григорьевич

Белое, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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