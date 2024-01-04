Балакина (Иевлева) Акулина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1872
Отец: Ивлев Дмитрий
Мать: Ивлева Февронья Осипова
Бракосочетание
13.02.1891
Муж: Балакин Яков
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Балакин Яков
Рождение ребёнка
01.01.1892
Отец ребёнка: Балакин Яков
Рождение ребёнка
30.12.1892
Дочь: Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Сидоренкова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков
Рождение ребёнка
05.06.1897
Дочь: Федосья Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков
Рождение ребёнка
08.11.1899
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков
Рождение ребёнка
20.07.1905
Дочь: Аполлинария Яковлевна
Отец ребёнка: Балакин Яков