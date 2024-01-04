Балакина (Иевлева) Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Иевлева) Акулина Дмитриевна

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.06.1872

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1872

Отец: Ивлев Дмитрий

Мать: Ивлева Февронья Осипова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1891

Муж: Балакин Яков

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Сын: Балакин Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Балакин Яков

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Балакин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Балакин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1892

Дочь: Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Балакин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Сидоренкова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Балакин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1897

Дочь: Федосья Яковлевна

Отец ребёнка: Балакин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1899

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Балакин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1905

Дочь: Аполлинария Яковлевна

Отец ребёнка: Балакин Яков

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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