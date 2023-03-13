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Антоновъ Михей
Антоновъ Михей
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Место рождения
Камаюръ
Дата рождения
1771
Пол
Мужской
Отец
Антоновъ Осипъ
1735 г.р.
Мать
Антонова Авдотья Фролова
1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Антоновъ Осипъ
Мать:
Антонова Авдотья Фролова
Камаюръ
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