Антоновъ Михей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоновъ Михей

Место рождения

Камаюръ

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Антоновъ Осипъ

Мать: Антонова Авдотья Фролова

Камаюръ