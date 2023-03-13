Антонова Авдотья Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Антоновъ Назаръ
Отец ребёнка: Антоновъ Осипъ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Антоновъ Антонъ
Отец ребёнка: Антоновъ Осипъ
Камаюръ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Антоновъ Михей
Отец ребёнка: Антоновъ Осипъ
Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антоновъ Осипъ
Смерть
1794
Дурасовка