Антонова Авдотья Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Авдотья Фролова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Антоновъ Назаръ

Отец ребёнка: Антоновъ Осипъ

Камаюръ
Рождение ребёнка
1766

Сын: Антоновъ Антонъ

Отец ребёнка: Антоновъ Осипъ

Камаюръ
Рождение ребёнка
1771

Сын: Антоновъ Михей

Отец ребёнка: Антоновъ Осипъ

Камаюръ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоновъ Осипъ

Смерть
1794
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