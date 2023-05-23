Макарова (Герман) АННА ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Герман) АННА ИВАНОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Малюкова НИНА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Рождение ребёнка
28.07.1926

Дочь: ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Смерть
Неизвестно