Макарова (Герман) АННА ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Малюкова НИНА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Рождение ребёнка
28.07.1926
Дочь: ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно