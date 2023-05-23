Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Малюкова НИНА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Макарова АННА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
28.07.1926

Дочь: ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Макарова АННА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова АННА ИВАНОВНА

Смерть
Неизвестно
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