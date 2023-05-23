Макаров ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Малюкова НИНА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Макарова АННА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
28.07.1926
Дочь: ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Макарова АННА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова АННА ИВАНОВНА
Смерть
Неизвестно