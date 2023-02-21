Наталья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1886 ст.
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Тимофей Иванович и Наталья Хрисанфовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно