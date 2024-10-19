Пожитков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1880 ст.
Дата смерти08.05.1882 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1880 ст.
Отец: Пажнов Василий Михайлович
Мать: не указана
отец указан Пажнов https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/85
Смерть
08.05.1882 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/141