Пожитков Иван Васильевич 01.06.1880 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пожитков Иван Васильевич

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.06.1880 ст.

Дата смерти

08.05.1882 ст.

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1880 ст.

Отец: Пажнов Василий Михайлович

Мать: не указана

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан Пажнов https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/85
Смерть
08.05.1882 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/141

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