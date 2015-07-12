Мосягина Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1925
Дата смерти12.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1948
Сын: Мосягин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Мосягин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосягин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2015