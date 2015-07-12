Мосягина Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосягина Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1925

Дата смерти

12.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1948

Сын: Мосягин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Мосягин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосягин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосягин Сергей Иванович

Смерть
12.07.2015
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