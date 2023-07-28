Вершубская (Гринвальд) Гутя Юльевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.01.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гринвальд Юлий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1923
Дочь: Гуревич Мария Александровна
Отец ребёнка: Виршубский Александр Михайлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболь София Александровна
Отец ребёнка: Виршубский Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1977