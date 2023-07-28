Вершубская (Гринвальд) Гутя Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершубская (Гринвальд) Гутя Юльевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринвальд Юлий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1923

Дочь: Гуревич Мария Александровна

Отец ребёнка: Виршубский Александр Михайлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболь София Александровна

Отец ребёнка: Виршубский Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виршубский Александр Михайлович

Смерть
01.01.1977
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