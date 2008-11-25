Гуревич (Вершубская) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения25.12.1923
Дата смерти25.11.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1947
Дочь: Борзова Сусанна Яковлевна
Отец ребёнка: Гуревич Яков Аркадьевич
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
25.11.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург