Гуревич (Вершубская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуревич (Вершубская) Мария Александровна

Гуревич (Вершубская) Мария Александровна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1923

Дата смерти

25.11.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1947

Дочь: Борзова Сусанна Яковлевна

Отец ребёнка: Гуревич Яков Аркадьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
25.11.2008
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург