Буянова (Князькина) Лукерья Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Агафья Трифанова
Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Матрена Трифанова
Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850