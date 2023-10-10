Буянова (Князькина) Лукерья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Князькина) Лукерья Дмитриева

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Буянов Симеон Трифанов

Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Буянов Герасим Трифанов

Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Агафья Трифанова

Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Матрена Трифанова

Отец ребёнка: Буянов Трифан Семенов

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Трифан Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1850
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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