Буянов Трифан Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Буянов Семен Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Агафья Трифанова
Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Матрена Трифанова
Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855