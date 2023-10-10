Буянов Трифан Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуянов Трифан Семенов

Буянов Трифан Семенов

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Буянов Семен Иванов

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Буянов Симеон Трифанов

Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Буянов Герасим Трифанов

Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Агафья Трифанова

Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Матрена Трифанова

Мать ребёнка: Буянова Лукерья Дмитриева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Лукерья Дмитриева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1855
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close