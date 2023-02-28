Гавриил Никитин
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1801
Дочь: Пелагия (Дмитриева)
Мать ребёнка: Мелания Кодратова
Бракосочетание
23.05.1808
Жена: Ксения Матвеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мелания Кодратова
Смерть
Неизвестно