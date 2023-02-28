Гавриил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Никитин

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Место рождения

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1775 г.р.
До 1783 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1801

Дочь: Пелагия (Дмитриева)

Мать ребёнка: Мелания Кодратова

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.05.1808

Жена: Ксения Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелания Кодратова

Смерть
Неизвестно
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