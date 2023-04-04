Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Глебов Яков Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
1721

Муж: Трубецкой Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкий-Соколинская Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Николай Иванович

Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич

Смерть
Неизвестно