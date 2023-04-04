Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Глебов Яков Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
1721
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкий-Соколинская Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Николай Иванович
Отец ребёнка: Трубецкой Иван Юрьевич
Смерть
Неизвестно