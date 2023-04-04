Трубецкой Иван Юрьевич
мужской, родился 1703
умер 1744
Супруги
Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна1704 г.р.
Дети
Волконская (Трубецкая) Аграфена ИвановнаНеизвестно г.р.
Друцкий-Соколинская (Трубецкая) Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкий-Соколинская (Трубецкая) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская (Трубецкая) Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трубецкая) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Трубецкая) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Николай Иванович
Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1721
Смерть
1744