Трубецкой Иван Юрьевич 1703 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкой Иван Юрьевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1703

умер 1744

Супруги
Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна1704 г.р.
Дети
Волконская (Трубецкая) Аграфена ИвановнаНеизвестно г.р.
Друцкий-Соколинская (Трубецкая) Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкий-Соколинская (Трубецкая) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская (Трубецкая) Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трубецкая) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Трубецкая) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Николай Иванович

Мать ребёнка: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно

президент Юстиц-коллегии при Елизавете

Бракосочетание
1721

Жена: Трубецкая (Глебова) Мария Яковлевна

Смерть
1744

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