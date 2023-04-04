Трубецкой Иван Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкой Иван Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1721

Жена: Трубецкая Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друцкий-Соколинская Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волконская Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубецкой Николай Иванович

Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
президент Юстиц-коллегии при Елизавете
Смерть
1744
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