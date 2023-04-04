Трубецкой Иван Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1744
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1721
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друцкий-Соколинская Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волконская Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубецкой Николай Иванович
Мать ребёнка: Трубецкая Мария Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
президент Юстиц-коллегии при Елизавете
Смерть
1744