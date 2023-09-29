Вершинина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1983

Отец: Киселев Владимир Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2006

Дочь: Лунева Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.04.2015

Сын: Вершинин Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лунев Дмитрий Владимирович

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