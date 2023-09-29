Вершинина Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1983
Отец: Киселев Владимир Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2006
Дочь: Лунева Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.04.2015
Сын: Вершинин Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно