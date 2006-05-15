Лунева Валерия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунева Валерия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2006

Отец: не указан

Мать: Вершинина Елена Владимировна

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