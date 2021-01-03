Чернякова (Каун) Вера Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернякова (Каун) Вера Семеновна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

12.01.1942

Дата смерти

03.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1942

Отец: Каун Семен Иванович

Мать: Мария Васильевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
17.12.1960

Муж: Черняков Владимир Степанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.09.1961

Сын: Черняков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Черняков Владимир Степанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.05.1972

Дочь: Заяц Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Черняков Владимир Степанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.2021
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Учебное хозяйство «Кубань»
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