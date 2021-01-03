Чернякова (Каун) Вера Семеновна
Место рождения
Дата рождения12.01.1942
Дата смерти03.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1942
Отец: Каун Семен Иванович
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
17.12.1960
Рождение ребёнка
06.09.1961
Сын: Черняков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Черняков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
15.05.1972
Дочь: Заяц Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Черняков Владимир Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.2021
Похороны
Неизвестно
Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Учебное хозяйство «Кубань»