Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аксинья Архипова

Отец ребёнка: Тептюков Архип Конанов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Фиона Архипова

Отец ребёнка: Тептюков Архип Конанов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Архипова

Отец ребёнка: Тептюков Архип Конанов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно