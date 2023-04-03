Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аксинья Архипова
Отец ребёнка: Тептюков Архип Конанов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Фиона Архипова
Отец ребёнка: Тептюков Архип Конанов
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Архипова
Отец ребёнка: Тептюков Архип Конанов
Смерть
Неизвестно