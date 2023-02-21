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Фёкла Елуфимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Ияв-1737-1755 Фёклы нет ИВ-1756 Фёкла Елуфимова 21=1735 ИВ-1757 Фёкла Елуфимова 22=1735 ИВ-1758 Фёкла Елуфимова 23=1735 ИВ-1759 Фёкла Елуфимова 23=1736 ИВ-1760 Фёкла Елуфимова 20=1740
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Козмин

ИВ-1754-1757 Ксении нет ИВ-1758 Ксения 4=1754 ИВ-1759 Ксения 3=1756 ИВ-1760 Ксения 1=1759
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Козмин

Смерть
Неизвестно
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