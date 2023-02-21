Фёкла Елуфимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Ияв-1737-1755 Фёклы нет ИВ-1756 Фёкла Елуфимова 21=1735 ИВ-1757 Фёкла Елуфимова 22=1735 ИВ-1758 Фёкла Елуфимова 23=1735 ИВ-1759 Фёкла Елуфимова 23=1736 ИВ-1760 Фёкла Елуфимова 20=1740
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Козмин
ИВ-1754-1757 Ксении нет ИВ-1758 Ксения 4=1754 ИВ-1759 Ксения 3=1756 ИВ-1760 Ксения 1=1759
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Козмин
Смерть
Неизвестно