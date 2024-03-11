Бычкова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бычков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Бычков Иван
Смерть
Неизвестно