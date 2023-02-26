Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1834
Сын: Яскин Иосиф Васильев
Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов
Бракосочетание
03.11.1837
Муж: Василий Тимофеев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно