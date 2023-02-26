Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1817 г.р.
1788 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1834

Сын: Яскин Иосиф Васильев

Отец ребёнка: Яскин Василий Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1837

Муж: Василий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яскин Василий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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