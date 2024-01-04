Ураева (Чернева) Агафья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУраева (Чернева) Агафья Дмитриевна

Ураева (Чернева) Агафья Дмитриевна

Место рождения

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1906

Муж: Ураев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1907

Дочь: Павлова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович

Большой Ломовис, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Ураев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1912

Дочь: Ураева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1915

Сын: Ураев Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close