Ураева (Чернева) Агафья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1906
Рождение ребёнка
05.10.1907
Дочь: Павлова Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Ураев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
23.07.1912
Дочь: Ураева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1915
Отец ребёнка: Ураев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно