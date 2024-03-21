Пасечная Оксана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пасечный Сергей
Рождение ребёнка
24.12.1996
Дочь: Пасечная Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Камалов ильдар чингизович
Рождение ребёнка
30.12.2007
Отец ребёнка: Камалов ильдар чингизович
Рождение ребёнка
04.12.2008
Дочь: Камалова Мария Ильдаровна
Отец ребёнка: Камалов ильдар чингизович