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Пасечная Оксана Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1972

Отец: Камша Валерий Дмитриевич

Мать: Камша (Бронникова) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пасечный Сергей

Рождение ребёнка
24.12.1996

Дочь: Пасечная Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Камалов ильдар чингизович

Рождение ребёнка
30.12.2007

Сын: Камалов Илья Ильдарович

Отец ребёнка: Камалов ильдар чингизович

Рождение ребёнка
04.12.2008

Дочь: Камалова Мария Ильдаровна

Отец ребёнка: Камалов ильдар чингизович

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