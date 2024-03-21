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Камалов ильдар чингизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1972

Отец: Камалов Чингиз Замалаетдинович

Мать: Камалова (Маликова) Гульфира Нуриахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
24.12.1996

Дочь: Пасечная Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Пасечная Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
01.12.1999

Сын: Камалов Тимур

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
30.12.2007

Сын: Камалов Илья Ильдарович

Мать ребёнка: Пасечная Оксана Валерьевна

Рождение ребёнка
04.12.2008

Дочь: Камалова Мария Ильдаровна

Мать ребёнка: Пасечная Оксана Валерьевна

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