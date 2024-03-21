Камалов ильдар чингизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
24.12.1996
Дочь: Пасечная Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Пасечная Оксана Валерьевна
Рождение ребёнка
01.12.1999
Сын: Камалов Тимур
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
30.12.2007
Мать ребёнка: Пасечная Оксана Валерьевна
Рождение ребёнка
04.12.2008
Дочь: Камалова Мария Ильдаровна
Мать ребёнка: Пасечная Оксана Валерьевна