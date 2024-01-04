Бромник (Хейн) Каролина
Место рождения
Дата рождения21.09.1827
Дата смерти1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1827
Отец: Хейн Францижек
Мать: Хейн Розалия
Рождение ребёнка
11.03.1847
Дочь: Бромник Францишка
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
15.01.1849
Дочь: Брунник Анна
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
03.05.1851
Сын: Бромник Иосиф
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
05.05.1852
Рождение ребёнка
22.06.1854
Дочь: Бромник Амалия
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
27.04.1856
Рождение ребёнка
17.07.1858
Дочь: Бромник Мария
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
?.03.1860
Рождение ребёнка
16.11.1860
Сын: Бромник Ян
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
04.04.1864
Дочь: Хёффнер Мария Магдалена
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Бромник Альбина
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Рождение ребёнка
26.03.1871
Сын: Бромник Ян
Отец ребёнка: Бромник Йохан
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1909
Смерть
1909