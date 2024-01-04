Бромник (Хейн) Каролина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бромник (Хейн) Каролина

Место рождения

Коломыя, Івано-Франківська область

Дата рождения

21.09.1827

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1827

Отец: Хейн Францижек

Мать: Хейн Розалия

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
11.03.1847

Дочь: Бромник Францишка

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Дочь: Брунник Анна

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Рождение ребёнка
03.05.1851

Сын: Бромник Иосиф

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
05.05.1852

Сын: Бромник Адольф

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
22.06.1854

Дочь: Бромник Амалия

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
27.04.1856

Сын: Бромник Адольф

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
17.07.1858

Дочь: Бромник Мария

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
?.03.1860

Сын: Бромник Адольф

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
16.11.1860

Сын: Бромник Ян

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
04.04.1864

Дочь: Хёффнер Мария Магдалена

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Бромник Альбина

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Бромник Ян

Отец ребёнка: Бромник Йохан

Коломыя, Івано-Франківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
1909
Коломыя, Івано-Франківська область
Смерть
1909
Коломыя, Івано-Франківська область
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