Bender (Gehr) Christine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Gehr ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Eidemüller ?
Бракосочетание
07.03.1850
Муж: Bender Michael
Рождение ребёнка
13.04.1851
Сын: Bender Friedrich
Отец ребёнка: Bender Michael
Рождение ребёнка
24.05.1853
Сын: Bender Johann
Отец ребёнка: Bender Michael
Смерть
Неизвестно