Bender (Gehr) Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBender (Gehr) Christine

Bender (Gehr) Christine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1851 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gehr ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eidemüller ?

Бракосочетание
07.03.1850

Муж: Bender Michael

Рождение ребёнка
13.04.1851

Сын: Bender Friedrich

Отец ребёнка: Bender Michael

Рождение ребёнка
24.05.1853

Сын: Bender Johann

Отец ребёнка: Bender Michael

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.