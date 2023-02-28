Осикина Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсикина Мария Никитична

Осикина Мария Никитична

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Осикина Агапия Дмитриевна

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Осикин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осикин Дмитрий Семёнович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close