Осикина Мария Никитична
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Осикина Агапия Дмитриевна
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
1749
Сын: Осикин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Осикин Дмитрий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно